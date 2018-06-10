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(Görüntülü) Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu

MALATYA'da İbrahim Dikmen (17), serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu. Olay, öğle saatlerinde Kültür Mahallesi'nde bulunan Orduzu Baraj göletinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte gezmek için baraj gölü kıyısına giden İbrahim...

MALATYA'da İbrahim Dikmen (17), serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu.

Olay, öğle saatlerinde Kültür Mahallesi'nde bulunan Orduzu Baraj göletinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte gezmek için baraj gölü kıyısına giden İbrahim Dikmen, serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra Dikmen, suda çırpınmaya başladı, ardından da gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bir süre sonra Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma dalgıçlarının çalışmasıyla Dikmen'in cesedi bulunarak sudan çıkarıldı. 

İbrahim Dikmen'in cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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