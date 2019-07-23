Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Balkondan düşen Maram bebek ağır yaralandı
Balkondan düşen Maram bebek ağır...
'11. Kalkınma Planı' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
TBMM Genel Kurulu Kabul Etti
YKS sonuçları açıklandı
YKS sonuçları açıklandı

(Görüntülü) Şemdinli'de üs bölgesi yolunda patlama: 1 ölü, 1 yaralı

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde üs bölgesine askeri personel almaya giden 2 sivil aracın geçişi sırasında PKK'lı terösitler tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcının inflak etmesi sonucu araçlardan birinde bulunan sürücü İlhami...

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde üs bölgesine askeri personel almaya giden 2 sivil aracın geçişi sırasında PKK'lı terösitler tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcının inflak etmesi sonucu araçlardan birinde bulunan sürücü İlhami Çevik hayatını kaybetti, diğer aracın sürücüsü ise yaralandı. Olay, sabah saatlerinde Şemdinli'ye 22 kilometre uzaklıkta bulunan Yufkaylı köyü yakınlarında meydana geldi. Şemdinli ilçe merkezinden üs bölgesine asker almaya gittikleri ileri sürülen İlhami Çevik ile Cevher Olmaz'ın kullandıkları 2 sivil aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin yola döşedikleri el yapımı patlayıcı infilak etti. Meydana gelen patlamada birinci aracın içinde bulunan ilhami Çevik, olay yerinde hayatını kaybederken, patlamanın şiddetiyle savrulan ikinci araçtaki Cevher Olmaz ise yaralandı. Olayın haber alınması üzerine Olmaz, bölgeye sevk edilen ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesi'ne, Çevik'in cenazesi de aynı hastanenin morguna alındı. Patlamanın ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. VALİLİKTEN AÇIKLAMA Valilikten olayla ile ilgili yapılan açıklamada, patlamanın Zirvintepe üs bölgesi yolunda meydana geldiği belirtilerek şöyle denildi: " İlimiz Şemdinli ilçesi Zirvintepe üs bölgesi yoluna bölücü terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan el yapımı patlayıcının sivil aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Konuyla ilgli adli tahkikat devam etmektedir."

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.