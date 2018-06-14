(Görüntülü) Selin vurduğu Kahramanmaraş'tan insanların sürüklendiği görüntüler
14 Haziran 2018 Perşembe 11:39
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 1Doç. Dr. Keklik: Bayramda kalorili yiyeceklere...
- 2Organlarıyla 3 kişiye can verdi
- 3Her 5 kişiden birinin bağırsağı 'huzursuz'
- 4Tabancayla yaralanan eli, 2 ameliyatla kurtarıldı
- 5Samsun İl Sağlık Müdürü'nden...
- 6Sağlık Bakanlığı'ndan Ramazan...
- 7"Türk kahvesi ile peeling yapabilirsiniz"
- 8(Görüntülü) Gönüllü olduğu halde...
- 9Gönüllü olduğu halde ilik vermeyen bağışçılara...
- 10(Görüntülü) Eski eşinin böbreğiyle...
- 1Bayram harçlıkları için sanal dünya...
- 2'Yaz tatili öğrenme kaybına neden...
- 3(Görüntülü) FSMVÜ beşinci dönem mezunlarını...
- 4FSMVÜ beşinci dönem mezunlarını uğurladı
- 5Oxford University Press Türkiye’de yeni...
- 6Hayırsever iş adamından eğitime 350...
- 7(Görüntülü) Öğretmenden 'Dijital...
- 8Öğretmenden 'Dijital kültürde çocuk...
- 9“Üniversitelerin patent sayıları artıyor"
- 10Uğur Okulları 50'nci yıl mezunlarını...
- 1"Başarımızın sebebi erişilebilir...
- 2Konut fiyatları yüzde 14 arttı
- 3Kredili konut satışları Kasım'da...
- 4Zeytinburnu'ndaki ambarlar, Hadımköy'e...
- 5Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 6Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 7İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 8Sahibinden Satılık Arsa
- 9Konut Satışları Artarak Devam ediyor
- 10Kadıköy Emlak Piyasası Son Üç Yılda...
İlgili Haberler
17.9B Takipçi
SON DAKİKA
- 1(Görüntülü) Arife günü şehitliği...
- 2DHA YURT BÜLTENİ-5
- 3DHA YURT BÜLTENİ-5
- 4Erkekler bahçe işleriyle kadınlardan...
- 5(Görüntülü) Yediveren incirinde ilk...
- 6(Görüntülü) AK Parti Konya milletvekili...
- 7ABONELERİMİZİN BİLGİSİNE ::::::::::...
- 8Doç. Dr. Keklik: Bayramda kalorili yiyeceklere...
- 9Emniyet şeridinde duran tankere çarptı:...
- 10Arife günü şehitliği ziyaret ettiler
- 11Bandırma'da bayram arifesinde yolcu...
- 12TZOB: Tarımda üretici fiyatları iki aydır...
- 13(Görüntülü) Kahramanmaraş’ta selin...
- 14(Görüntülü) Kahramanmaraş’ta selin...
- 15(Görüntülü) Hakkari'de üs bölgesine...
- 16(Görüntülü) Hakkari'de üs bölgesine...
- 17Selde hayatını kaybeden anne ve çocukları...
- 18Selde hayatını kaybeden anne ve çocukları...
- 19Birleşik Krallık’ta perakende satışlar...
- 20ŞEHİTLİKTE ARİFE GÜNÜ...
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|03:03
|05:24
|13:16
|17:16
|20:45
|22:47