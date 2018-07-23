(Görüntülü) Şehzadeler'de orman yangını (1)

Şehzadeler ilçesinin kırsal Yukarıçobanisa Mahallesi'ndeki ormanlık bölgede, bugün henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler yangını, orman ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen 5 helikopter, 1 amfibik uçak, 25 arazöz ve 4 dozer ile yangına müdahale ediliyor.
Şehzadeler ilçesinin kırsal Yukarıçobanisa Mahallesi'ndeki ormanlık bölgede, bugün henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler yangını, orman ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen 5 helikopter, 1 amfibik uçak, 25 arazöz ve 4 dozer ile yangına müdahale ediliyor.