(Görüntülü) Şehzadeler'de orman yangını (1)

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.



Şehzadeler ilçesinin kırsal Yukarıçobanisa Mahallesi'ndeki ormanlık bölgede, bugün henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler yangını, orman ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen 5 helikopter, 1 amfibik uçak, 25 arazöz ve 4 dozer ile yangına müdahale ediliyor.

