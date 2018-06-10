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(Görüntülü) Şehit polis kefaret parası gönderip, 'Şehadete hazırım' demiş

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), () - ŞIRNAK'ta arazi arama tarama faaliyetleri sırasında PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan Özel Harekat polisi Said Uslu’nun (29) Ramazan ayından önce dedesinin yaptırdığı caminin eski...

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), () - ŞIRNAK'ta arazi arama tarama faaliyetleri sırasında PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan Özel Harekat polisi Said Uslu’nun (29) Ramazan ayından önce dedesinin yaptırdığı caminin eski imamına kefaret için bir miktar para gönderdiği, hayır için dağıtıldıktan sonra da, ''İnşallah Rabbim kabul ederse, ben hazırım'' dediği ortaya çıktı.

Şırnak'ta Bestler-Dereler bölgesindeki Kaval Dağı'nda dün şehit olan polis memuru Said Uslu, 2004 yılında dedesi Hadin Uslu tarafından yaptırılan Karayaka beldesindeki Hadin Uslu Camisi'nin bahçesinde toprağa verildi. Aynı camide daha önce imamlık yaptıktan sonra Sakarya'ya tayini çıkan Sefer Güzeldal da Erbaa'ya taziyeye geldi. Güzeldal, şehit Said Uslu ile Ramazan ayından önce aralarında geçen konuşmayı anlattı.

'EN BÜYÜK ARZUSU ŞEHİT OLMAKTI'

Şehit Uslu'nun kendisine para göndererek günahlarına kefaret olması için uygun gördüğü bir yere vermesini istediğini anlatan İmam Sefer Güzeldal, ''Said’i ben uzun yıllardır tanırım. Hakikaten çok temiz yaşadı. Bu dünyadan tertemiz şekilde göçtü, gitti. Cenab-ı Allah şehadetini kabul eylesin inşallah. En büyük arzusu şehit olmaktı. Bunu son zamanlarda sık sık dile getiriyordu zaten. Ramazan'dan önce bana telefon etti ve 2 bin lira para gönderdi bana. 'Hocam ,ben bunu ufakken bir başkasının bahçesinden herhangi bir şey almış olabilirim. Veyahut da birisini kırmış olabilirim. Bütün bunlara kefaret olsun diye bunu uygun gördüğünü bir yere benim adıma verirseniz çok sevinirim' dedi. Daha sonra para paranın ulaşıp ulaşmadığını öğrenmek için beni aradı. Sonra 'Hocam rahatladım. İnşallah Rabbim kabul ederse, lütfederse ben hazırım' dedi. Ben de kendisine sen üç ay sonra düğün yapacaksın, evleneceksin. Sen düğününe odaklan, inşallah düğününe gelip hep beraber sevineceğiz' dedim. Ama o 'Hocam ben Rabbimi arzu ediyorum' dedi bana. Birkaç gün önce de aradı tekrar dedi ki 'Geceleri bana bazı ayetler ezberlettiriliyor. Bu da benim için hayırlı olacak' dedi. Ve çok sevdiği rahmeti Rahmana kavuştu'' dedi.

 

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