(Görüntülü) Şehit polis eşini, son görevindeki kıyafetiyle uğurladı (2)

ÇANKIRI'DA TOPRAĞA VERİLDİ
Şehit polis memuru Mevlüt Metin için, memleketi Çankırı'nın Yapraklı ilçesi Sarıkaya köyünde cenaze töreni düzenlendi. Köy camisinde yapılan törene İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Oğuz Çiçek, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hıdır Ayçiçek, daire müdürleri sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Şehidin eşi Sebahat Metin, cenaze namazı öncesi tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Şehit eşini, polisler ve yakınları teskin etmeye çalıştı. Şehit Metin'in cenazesi, ikindi namazı ardından kılınan cenaze namazından sonra köy mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.
ÇANKIRI'DA TOPRAĞA VERİLDİ