(Görüntülü) Şehit Nurcan'ın annesi: Onlar katlettikçe biz doğarız (5)

EŞİ KONUŞTU: VATAN SAĞOLSUN Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında eşi Nurcan ve oğlu Mustafa Bedirhan'ı kaybeden Astsubay Çavuş Serkan Karakaya, eşi ve çocuğunun kendisine sürpriz yapmak üzere yanına geldiklerini, çıktıktan bir süre sonra ise patlama olduğunu belirtti. Karakaya, "Vatan sağ olsun. İki canımı, iki parçamı vatan için feda ettim. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Kanlarını yerde bırakmayacağız. Türkiye Cumhuriyeti'ni bölemeyecek, güçleri yetmeyecek. Allah devletimize zeval vermesin" diye konuştu.
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EŞİ KONUŞTU: VATAN SAĞOLSUN Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında eşi Nurcan ve oğlu Mustafa Bedirhan'ı kaybeden Astsubay Çavuş Serkan Karakaya, eşi ve çocuğunun kendisine sürpriz yapmak...
01 Ağustos 2018 Çarşamba 18:57
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