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(Görüntülü) Seçim irtibat bürosuna ses bombası atıldı

Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,()-AK Parti Arnavutköy, Karlıbayır Mahallesi seçim irtibat bürosuna gece saatlerinde gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, ses bombası atarak kayıplara karıştı. Saldırıda, seçim bürosunun camları kırıldı....

Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,()-AK Parti Arnavutköy, Karlıbayır Mahallesi seçim irtibat bürosuna gece saatlerinde gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, ses bombası atarak kayıplara karıştı. Saldırıda, seçim bürosunun camları kırıldı. Olay, Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi Tahsin Sokak'ta gece saat 00.45 sıralarında meydana geldi. Ak Parti Arnavutköy seçim irtibat bürosuna kimsenin olmadığı sırada gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, ses bombası atarak kayıplara karıştı. Seçim irtibat bürosunun camları kırıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, sokağın her iki tarafına şerit çekerek önlem aldı. Olay yerin inceleme ekipleri, sokak ve seçim irtibat bürosunda olay yeri çalışması yaparak delil topladı. Çevredeki işyerlerinin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Arnavutköy Karlıbayır Mahalle Başkanı Saadettin Korkmaz, "Seçim irtibat büromuzda büyük bir ses bombası patladı. Komşularımızın çağırmasıyla geldik irtibat büromuza. İrtibat büromuzda kimse yoktu, kapatmıştık 00.00 sıralarında. Herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmadı, sadece hasar var. Bunu yapanların terör gruplarından olduğunu tahmin ediyoruz. Terör eylemi olarak değerlendiriyoruz. Tabii bunlar bizi asla yolumuzdan döndüremeyecekler." dedi.

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