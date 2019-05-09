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(Görüntülü) Savcı yalanıyla 83 bin lira dolandırdılar

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da, telefonla aradıkları F.U.T. (73) adlı kadına, kendilerini 'cumhuriyet savcısı' olarak tanıtıp, 83 bin lirasını gasbeden 3 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemleri...

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da, telefonla aradıkları F.U.T. (73) adlı kadına, kendilerini 'cumhuriyet savcısı' olarak tanıtıp, 83 bin lirasını gasbeden 3 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilirken, para ise kadına teslim edildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne müracaat eden F.U.T., kendisini telefonla arayan kişilerin, 'cumhuriyet savcısı' olduklarını belirtip, soygun gerçekleştirilen kuyumcu dükkanında kimliğinin bulunduğunu söylediğini anlattı. İfadesinde, telefondaki kişinin, kendisinin gözaltına alınmaması için para istediğini belirten F.U.T., evine gelen kişilere bankadan çektiği 83 bin lirayı verdiğini söyledi. İhbar üzerine harekete geçen polis, kimliğini belirlediği A.K., M.K. ve İ.A.'yı gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen 83 bin lira, F.U.T.'ye teslim edildi. Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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