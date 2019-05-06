Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM-Zeki GÜNAL/İSTANBUL,()-SARIYER'de bir alışveriş merkezinde bulunan bir kafede oturan 1'i kadın 2 kişi, motosikletli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıyı gerçekleştiren kişiler motosikletle uzaklaşırken yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
(Görüntülü) Sarıyer'de silahlı saldırı: 2 yaralı (1)
Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM-Zeki GÜNAL/İSTANBUL,()-SARIYER'de bir alışveriş merkezinde bulunan bir kafede oturan 1'i kadın 2 kişi, motosikletli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıyı gerçekleştiren kişiler motosikletle...
06 Mayıs 2019 Pazartesi 16:44
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