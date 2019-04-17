(Görüntülü) Sarıyer'de, parkta küfür nedeniyle kavga çıktı, 2 kişi bıçaklandı

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,()-SARIYER'de, 'küfür' yüzünden parkta iki grup arasında çıkan kavgada iki kişi bıçaklandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, yaralılar kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.



Olay, Rumelihisarı Mahallesi Doğatepe Parkı'nda saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.K., ziyaretine geldiği arkadaşıyla birlikte parkta otururken, bulundukları yere tanımadıkları 3 kişi daha geldi. B.K. ile arkadaşı, tanımadıkları 3 kişiyi, küfürlü konuştukları gerekçesiyle uyardı. Bunun ardından, iki grup arasında sözlü tartışma yaşandı.



Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup arasında çıkan kavgada, B.K. ile kavgayı ayırmaya çalışan, ismi henüz belirlenemeyen bir kişi bıçaklandı. Olayın ardından saldırganlar bir araca binerek kaçtı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, eşkal bilgilerini aldığı saldırganları yakalamak için çalışmalara başladı.