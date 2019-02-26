Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İran Dışişleri Bakanı Zarif, istifa etti
İran Dışişleri Bakanı Zarif, istifa...
Proje finansmanı risk bakiyesi Aralık’ta yıllık yüzde 29 arttı
Proje finansmanı risk bakiyesi yüzde...
Fenerbahçe taraftarı Vodafone Park'ta
Fenerbahçe taraftarı Vodafone Park'ta
Onlar,  polisin can dostları... Bombaların kokusunu alıyor, patlamaları önlüyorlar
Bombaların kokusunu alıyor, patlamaları önlüyorlar

(Görüntülü) Sarıyer'de istinat duvarı evin üzerine devrildi

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,()-SARIYER'de, altındaki toprak kayan istinat duvarı bir evin üzerine yıkıldı. Duvardan düşen parçalar evin pencerelerinde hasar meydana getirdi. Olay, Kazım Karabekir Mahallesi Lale Sokak'ta saat...

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,()-SARIYER'de, altındaki toprak kayan istinat duvarı bir evin üzerine yıkıldı. Duvardan düşen parçalar evin pencerelerinde hasar meydana getirdi.

Olay, Kazım Karabekir Mahallesi Lale Sokak'ta saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki istinat duvarı, altındaki toprağın kaymasının ardından yolun alt tarafında bulunan bir evin üzerine doğru yıkıldı. İstinat duvarından kopan parçalar,  evin duvarına ve pencerelerine isabet ederek hasar meydana getirdi. Sokak sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, güvenlik tedbirleri alarak sokağı şeritle kapattı. İstinat duvarının yıkılması sırasında doğalgaz kutusunun da hasar görmesi nedeniyle olay yerine gelen görevliler sızıntı olmaması için gazı kesti.

Evin sahibi Eray Karabulut, duvarın bir süredir çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirterek "Belediyeye 'duvar çökecek' dedik, olmaz dediler. Dedim ki; 'burası uçar'. 'O zaman malzemeyi verelim sen kendin yap' dediler. Ben de 'kendi imkanım olsa zaten size gelip söylemem' dedim. Gelip bakıp gittiler, bir şey yok dediler" diye konuştu.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328