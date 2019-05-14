(Görüntülü) Sarıkamış'ta kaybolan 3 yaşındaki Nurcan aranıyor

KARS'ın Sarıkamış ilçesinde Pazar günü oyun oynarken kaybolan Nurcan Sade (3), yapılan tüm aramalara karşın bulunamadı. Dün gece ara verilen çalışmalara bugün sabah yeniden başlandı. Sarıkamış ilçesine bağlı Ortaköy'de yaşayan Yadigar- Hayrettin Sade çiftinin kızı Nurcan, 12 Mayıs Pazar günü saat 12.00 sralarında evlerinin önünde oynarken, ortadan kayboldu. Yadigar Sade kızını göremeyince durumu eşi Hayrettin Sade'ye bildirdi. Köylülerle birlikte yapılan aramadan sonuç alınamayınca aile durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarmanın bilgi vermesi üzerine Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) aramalara katıldı. Köyün çevresini ve dere yataklarını arayan ekipler, küçük kızdan bir ize rastlayamadı. Dün havanın kararmasıyla ara verilen çalışmalara bugün sabah saatlerinde yeniden başlandı.