(Görüntülü) Şarampole devrilen TIR'ın sürücüsü yaralandı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, () - DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, kontrolden çıkarak, şarampole devrilen TIR'ın sürücü Erdem Kaya (39) yaralandı.
Kaza, saat 04.00 sıralarında, Denizli- İzmir yolu üzerindeki Buldan ilçe çıkışında meydana geldi. Erdem Kaya yönetimindeki 16 MAM 64 plakalı TIR, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri, araçta sıkışan Kaya'yı yaralı kurtardı. Sağlık görevlileri ise ilk müdahalenin ardından Erdem Kaya'yı ambulansla Buldan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.