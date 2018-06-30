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(Görüntülü) Sapanca Gölü kenarındaki 10 işyeri yandı

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, göl kenarında bulunan yan yana 10 kafeterya yandı. Aynı bölgede başka yerlerde de çıkan yangınlar söndürülürken, kundaklanmadan şüphelenildi. Saat 04.00 sıralarında, Sapanca Gölü kenarında bulunan kafeteryalarda...

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, göl kenarında bulunan yan yana 10 kafeterya yandı. Aynı bölgede başka yerlerde de çıkan yangınlar söndürülürken, kundaklanmadan şüphelenildi.
Saat 04.00 sıralarında, Sapanca Gölü kenarında bulunan kafeteryalarda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Yan yana olan tek katlı yapılar alev alev yandı. İtfaiye yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucunda yangını kontrol altına alarak söndürdü. 10 iş yeri yanarken, Sapanca Kaymakamı Ali Ada ve Sapanca Belediye Başkanı Aydın Yılmazer olay yerinde  görevlilerden bilgi aldı.
Yangının kundaklama sebebiyle çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Aynı bölgede bulunan Sanat Sokağı üzerinde iş yerinin tentesi ile boş bir evde de yangın çıktı. Olay yerine takviye gelen itfaiye ekipleri her iki yangını da söndürdü. Sapanca Belediye Başkanı Aydın Yılmazer can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu, ancak büyük bir mal kaybı olduğunu belirterek, aynı bölgede Sanat Sokağı'nda da bir iş yerini yakma teşebbüsünde bulunulduğunu, 100 metre ilerisinde de bir evde yangın çıktığını, emniyet ve itfaiyenin incelemelerini yaptığını, kundaklamaya yönelik göstergeler olduğunu söyledi.
Polis olay yeri inceleme ekipleri bölgede araştırmalarda bulunurken,  güvenlik kamerası kayıtları da incelemeye alındı.
 

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