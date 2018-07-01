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(Görüntülü) Sapanca'da 10 işyerini yaktığı iddia edilen şüpheli, adliyede

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde göl kıyısındaki 10 kafeteryayı yaktığı iddiasıyla gözaltına alınan C.Ş. (44), adliyeye sevk edildi. Güvenlik kamerası kayıtlarında olay sırasında bölgede görülen C.Ş.'nin ifadesinde, herhangi bir şey...

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde göl kıyısındaki 10 kafeteryayı yaktığı iddiasıyla gözaltına alınan C.Ş. (44), adliyeye sevk edildi. Güvenlik kamerası kayıtlarında olay sırasında bölgede görülen C.Ş.'nin ifadesinde, herhangi bir şey hatırlamadığını iddia ettiği belirtildi.

Sapanca sahil bandında bulunan 10 iş yeri ve bir kullanılmayan bina, dün sabaha karşı yangında kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale edip söndürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, güvenlik kameraları kayıtlarından yola çıkarak, yangın sırasında bölgede görülen C.Ş.'yi gözaltına aldı. C.Ş.'nin evinde yapılan aramada ise bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan C.Ş.'nin herhangi bir şey hatırlamadığını söylediği belirtildi.. C.Ş. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
 

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