(Görüntülü) Şanlıurfa’da 4 çocuk kayboldu, bölgede arama çalışması başlatıldı

ŞANLIURFA'nın Karaköprü ilçesinde badem toplamak için evlerinden çıkan en küçüğü 4, en büyüğü 9 yaşında olan 4 çocuk kayboldu. Çocukların bulunması için arama çalışması başlatıldı. Karaköprü ilçesinin kırsal Büyük Alanlı Mahallesi'nde Kübra Karademir (9), Ali Karademir (5), Fatma Karataş (7) ve Mustafa Akkuş (4), dün akşam saatlerinde badem toplamak için evlerinden çıkıp araziye gitti. Aileleri çocuklarını ortada göremeyince aramaya çıktı, kendi imkanlarıyla bulamayınca da jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Arama çalışması başlatan ekiplere mahalleli de destek verdi. Köy ve çevresindeki arazileri karış karış tarayan yaklaşık 200 kişi, şu ana kadar herhangi bir ize ulaşamadı. Çalışmaların aralıksız sürdüğü bildirildi. Mahalle Muhtarı Osman Doğan ekiplerin çocukları bulmak için yoğun bir çaba harcadığını söyledi.