(Görüntülü) Şanlıurfa'da yolcu minibüsü devrildi: 14 yaralı
ŞANLIURFA'da kontrolden çıkarak devrilen yolcu minibüsündeki 14 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Şanlıurfa- Diyarbakır Karayolu'nun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Siverek- Şanlıurfa arasında yolcu taşımacılığını yapan...
02 Ağustos 2018 Perşembe 16:26
ŞANLIURFA'da kontrolden çıkarak devrilen yolcu minibüsündeki 14 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Şanlıurfa- Diyarbakır Karayolu'nun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Siverek- Şanlıurfa arasında yolcu taşımacılığını yapan Engin Karaburç yönetimindeki 63 N 6023 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, sürücü ile minibüsteki 13 yolcu yaralandı. Yaralılar, ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık görevlilerince ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Acil servislerde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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