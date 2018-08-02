 eskort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Akar'dan ABD'ye tepki: Kabul etmiyoruz, korkmuyoruz!
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Karşılıksız kalmayacak
FED faizleri sabit tuttu
FED faizleri sabit tuttu
Amerika'dan skandal 'yaptırım' açıklaması
Amerika'dan skandal 'yaptırım' açıklaması
Artvin'de fırtına çatıları uçurdu
Artvin'de fırtına çatıları uçurdu

(Görüntülü) Şanlıurfa'da yolcu minibüsü devrildi: 14 yaralı

ŞANLIURFA'da kontrolden çıkarak devrilen yolcu minibüsündeki 14 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Şanlıurfa- Diyarbakır Karayolu'nun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Siverek- Şanlıurfa arasında yolcu taşımacılığını yapan...

ŞANLIURFA'da kontrolden çıkarak devrilen yolcu minibüsündeki 14 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Şanlıurfa- Diyarbakır Karayolu'nun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Siverek- Şanlıurfa arasında yolcu taşımacılığını yapan Engin Karaburç yönetimindeki 63 N 6023 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, sürücü ile minibüsteki 13 yolcu yaralandı. Yaralılar, ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık görevlilerince ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Acil servislerde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

bursa escort bursa escort bayanlar bursa escort bayan gaziantep escort kayseri escort denizli escort istanbul escort bayanlar istanbul escort istanbul escort bayan izmir escort bayan izmir escort bayanlar