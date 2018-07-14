(Görüntülü) Şanlıurfa'da terör propagandasına 8 gözaltı
ŞANLIURFA'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG'nin propagandası yaptıkları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettikleri ileri sürülen 8 kişi operasyonla gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı...
14 Temmuz 2018 Cumartesi 09:24
ŞANLIURFA'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG'nin propagandası yaptıkları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettikleri ileri sürülen 8 kişi operasyonla gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince sosyal medya aracılığıyla terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG'nin propagandasını yaptıkları, devleti ve Anayasa'yı alenen aşağılayan kara propaganda içerikli paylaşımlarda bulunduğu ve cumhurbaşkanına hakaret ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel hareket polislerinin de katıldığı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, 42 mermi, üzerinde terör örgütü mensuplarının resimlerini içeren kartpostal ve dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheli sağlık kontrolünden geçirilip Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.
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