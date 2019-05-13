(Görüntülü) Şanlıurfa'da sulama kanalında ceset bulundu

ŞANLIURFA'da, sulama kanalında erkek cesedi bulundu. Şanlıurfa- Akçakale karayolu üzerinde bulunan Ortaören Mahallesi yakınlarından geçen Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanalının ızgara tellerine sabah saatlerinde takılı ceset görenler, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine jandarma ekipleri, tellere takılı cesedin çıkarılması için su altı dalgıç polislerinden yardım istedi. Dalgıç polislerin halat yardımıyla kanaldan çıkardığı üzerinde kimliği bulunmayan 40 yaşlarındaki bir erkeğe ait ceset, kimliğinin belirlenmesi ve otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.