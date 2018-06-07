(Görüntülü) Şanlıurfa'da kamyonet çalmaya kalkışan 3 kişi tutuklandı
ŞANLIURFA'da park halinde kamyoneti çalmaya kalkışan 3 kişi, tutuklandı. Olay, dün gece Dedeosman Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki plakası öğrenilmeyen kamyoneti çalmaya kalkışan 3 kişiyi fark eden çevre sakinleri, polise haber...
07 Haziran 2018 Perşembe 16:07
ŞANLIURFA'da park halinde kamyoneti çalmaya kalkışan 3 kişi, tutuklandı. Olay, dün gece Dedeosman Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki plakası öğrenilmeyen kamyoneti çalmaya kalkışan 3 kişiyi fark eden çevre sakinleri, polise haber verdi. Gelen ekipler, M.M., K.M. ve İ.A.'yı kısa süreli kovalamanın ardından yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelilerle birlikte eldivenler, demir kesme makası ve tornavida ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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