(Görüntülü) ŞANLIURFA 1 kişinin öldüğü, araçların hurdaya döndüğü kamyon kazası kamerada
06 Ağustos 2018 Pazartesi 15:34
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