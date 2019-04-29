Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL, () SANCAKTEPE'de bir emlakçıda çıkan kavgada iki kişi silahla yaralandı. Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde bulunan bir emlakçıda henüz bilinmeyen bir nedenle 3 kişi arasında kavga çıktı. Kavga sırasında bir kişi yanında getirdiği silahı ateşleyerek 2 kişiyi yaraladı. Saldırgan hızla olay yerinden kaçarken, çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polisin kaçan saldırganı arama çalışmaları devam ediyor
(Görüntülü) Sancaktepe'de silahlı kavga: 2 yaralı (1)
Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL, () SANCAKTEPE'de bir emlakçıda çıkan kavgada iki kişi silahla yaralandı. Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde bulunan bir emlakçıda henüz bilinmeyen bir nedenle 3 kişi arasında kavga çıktı. Kavga sırasında bir kişi...
29 Nisan 2019 Pazartesi 12:37
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