(Görüntülü) Sancaktepe'de silahlı kavga: 2 yaralı (1)

Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL, () SANCAKTEPE'de bir emlakçıda çıkan kavgada iki kişi silahla yaralandı. Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde bulunan bir emlakçıda henüz bilinmeyen bir nedenle 3 kişi arasında kavga çıktı. Kavga sırasında bir kişi yanında getirdiği silahı ateşleyerek 2 kişiyi yaraladı. Saldırgan hızla olay yerinden kaçarken, çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polisin kaçan saldırganı arama çalışmaları devam ediyor