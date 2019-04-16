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(Görüntülü) Sancaktepe'de otomobille arkadan çarptıkları araçtan 100 bin lira gasp ettiler -2

Murat KORKMAZ/İSTANBUL()-SANCAKTEPE'de, otomobilleriyle aracına arkadan çarptıkları kişinin, çalıştığı şirkete ait yaklaşık 100 bin lira parasını gasp ettikleri ileri sürülen 3 şüpheli, kayıplara karıştı.  Olay, Atatürk...

Murat KORKMAZ/İSTANBUL()-SANCAKTEPE'de, otomobilleriyle aracına arkadan çarptıkları kişinin, çalıştığı şirkete ait yaklaşık 100 bin lira parasını gasp ettikleri ileri sürülen 3 şüpheli, kayıplara karıştı. 



Olay, Atatürk Caddesi'nde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, çalıştığı firmaya ait yaklaşık 100 bin lira parayı bankaya götüren Kudret Mutlu'nun kullandığı araca, arkasından gelen ve içinde 3 kişinin olduğu otomobil çarptı. Üzerinde sürücü kursu yazan araçtan inen bir şüpheli, Mutlu'nun kullandığı aracın yanına gelerek, ön koltukta bulunan yaklaşık 100 bin lira parayı gasp etti. Şüpheliler parayı alarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis olay yerini emniyet şeridi çekerek, yolu trafiğe kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri, çevrede delil aradı. Güvenlik kamera görüntülerini de incelemeye alan ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



Gasp edildiğini öne süren sürücü Kudret Mutlu, "Arkamdan gelen araç bana vurdu. Normalde işyerinden 'araç vurduğu zaman durma' demişlerdi. Sürücü kursu arabası olduğunu anlayınca acemi şoför sandım. Arabadan inmeye çalışırken, 1 kişinin arabamın sağındaki çantayı almaya çalıştığını fark ettim. Bırak dedim. Elini beline attı. Silah çekiyor sanıp, kaçtım. Sonra arabalarına binip, kaçtılar. Araçta plaka yoktu. Arabada 100 bin liraya yakın para vardı." dedi.

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