(Görüntülü) Sancaktepe'de emlakçıda silahlı kavga: 2 yaralı -2

Mustafa BAKIRHAN- Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL, () SANCAKTEPE'de otomobille bir emlak ofisine gelen 3 kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle kavga ettikleri 2 kişiyi silahla vurarak kayıplara karıştı. Olay, Sancaktepe Abdurrahmangazi Mahallesi Hasanağa Caddesi üzerinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen 3 kişi, emlak ofisine girerek emlakçıda bulunan Bahaddin Polat ile Muhsin Işık ile kavga etmeye başladı. Kavga sırasında saldırganlar yanında getirdikleri silahla ateş ederek Bahattin Polat'ı kolundan, Mesut Işık'ı bacağından yaraladı. Saldırganlar daha sonra geldikleri otomobille kayıplara karıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bölgeye güvenlik şeridi çekerken sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti. Ambulansa alınan yaralılar hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde bir delil araştırması yaptı.