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(Görüntülü) Sanal bahis operasyonunda 97 gözaltı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, () İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, geçtiğimiz 5 ayda yasa dışı bahis sitelerinden oyun oynatan 6 ayrı şebekeyle bağlantısı bulunan 97 kişiye yönelik operasyon düzenledi....

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, () İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, geçtiğimiz 5 ayda yasa dışı bahis sitelerinden oyun oynatan 6 ayrı şebekeyle bağlantısı bulunan 97 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Yasadışı bahis sisteminde 6 şebekenin günde en az 3 milyon liralık işlem yaptığı belirlendi.  



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, geçtiğimiz 5 ayda yasa dışı bahis sitelerinden oyun oynatan 6 ayrı şebekeyle bağlantısı bulunan şüphelilere operasyon düzenledi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2018 yılı Şubat ayından günümüze kadar yasa dışı bahis sitelerinden oyun oynatan 97 kişiyi belirledi. Polis ekipleri farklı tarihlerde Esenyurt, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Maltepe, Şişli, Kartal, Sancaktepe, Üsküdar, Ümraniye, Küçükçekmece, Zeytinburnu, Sarıyer, Pendik ve Kadıköy'de bulunan ev ve işyerlerinde yaptığı operasyonlarda 97 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişiler arasında 2 müzisyenin bulunduğu öğrenildi. Adreslerde arama yapan polis ekipleri 135 cep telefonu, 195 sim kart, 36 hafıza kartı, 20 hadrdisk ve bilgisayar, 2 tabanca, para sayma makinası ile operasyonlarda toplam 740 bin 537 lira para ele geçirildi. 


 

85 TUTUKLU, 12 ADLİ KORTOL ŞARTIYLA SERBEST



Farklı tariflerde yapılan 6 operasyonda gözaltına alınan toplam 97 kişiden 85'i tutuklanırken, 12 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 


 

6 ŞEBEKE GÜNDE 3 MİLYON LİRALIK İŞLEM YAPIYORDU

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda şüphelilerin yasadışı bahis sitelerinden bahis oynattığı ve para nakline aracılık yaptıklarını belirledi. Ekipler 6 şebekenin günlük minimum 3 milyon liralık işlem yaptıklarını tespit etti.

 

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