Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İçişleri Bakan Yardımcısı kim olsun?
İçişleri Bakan Yardımcısı kim olsun?
Karpuz üreticisi sıkıntılı... 20 kuruşa alıcı bulamıyor
Ödemişli karpuz üreticisi sıkıntılı
Adnan Oktar'a operasyon, Oktar ve çok sayıda gözaltı
Adnan Oktar gözaltına alındı
Dünya Kupası'nda ilk finalist Fransa
Dünya Kupası'nda ilk finalist Fransa

(Görüntülü) Samsun’da DEAŞ şüphelisi 7 kişi adliyede

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, () - SAMSUN'da terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 3 Temmuz'da, DEAŞ...

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, () - SAMSUN'da terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 3 Temmuz'da, DEAŞ terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında il merkezindeki bazı adreslere düzenlenen opedasyonda 10 kişi gözaltına alındı. 3 şüpheli daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Irak uyruklu diğer 7 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325