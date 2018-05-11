Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASALAR – Küresel piyasalarda düşen dolar 4.3133 lira düzeyini gördü
Dolar 4.3133 lira düzeyini gördü
TSK: Zeytin Dalı Harekatı'nda 4 bin 448 terörist etkisiz hale getirildi
TSK: 4 bin 448 terörist...
Şırnak'ta PKK tuzağı: 1 şehit, 1 yaralı
Şırnak'ta PKK tuzağı: 1 şehit,...
TSK'ya dev FETÖ operasyonu… 300 askere yakalama kararı
300 asker hakkında FETÖ'den gözaltı...

(Görüntülü) Samsun'daki DEAŞ operasyonunda 7 şüpheli serbest

Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - SAMSUN'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden, 3'ü Emniyet'ten, 4'ü ise 'adli kontrol'le mahkemeden serbest bırakıldı. 3 şüphelinin sorgusu ise sürüyor. Samsun...

Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - SAMSUN'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden, 3'ü Emniyet'ten, 4'ü ise 'adli kontrol'le mahkemeden serbest bırakıldı. 3 şüphelinin sorgusu ise sürüyor. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Mayıs günü terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Kent merkezinde belirlenen adreslere yapılan baskında, 1'i Türk, 9'u Irak uyruklu, 10 kişi gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan 3 kişi Emniyet'ten serbest bırakılırken, adliye sevk edilen 1 Türk, 4 kişi adliye sevk edildi. 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı. Serbest bırakılanlardan Türk şüpheli Ali K., adliye girişinde kendisini görüntülüyen basın mensuplarına,"Neyi çekiyorsunuz, Allah aşkına?Ben de gazeteciyim arkadaş ya Allah Allah" dedi. 3 şüphelinin Emniyet'teki sorgusu ise sürüyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314