(Görüntülü) Samsun'da lokantada doğalgaz patlaması
SAMSUN'un İlkadım ilçesindeki bir lokantada, doğalgaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 7 işyeri ile park halindeki 6 araçta hasar meydana geldi. İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'ndeki bir lokantada, gece saatlerinde patlama...
12 Temmuz 2018 Perşembe 11:14
SAMSUN'un İlkadım ilçesindeki bir lokantada, doğalgaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 7 işyeri ile park halindeki 6 araçta hasar meydana geldi. İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'ndeki bir lokantada, gece saatlerinde patlama oldu. Patlamayla birlikte paniğe kapılan vatandaşlar, dışarıya fırladı. Doğalgaz sıkışması nedeniyle meydana geldiği öne sürülen patlamada 7 işyeri ile park halindeki 6 otomobilde hasar oluştu. Patlamanın ardından olay yerin bölgeye itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Samgaz yetkilileri doğalgazı keserken, polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
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