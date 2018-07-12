(Görüntülü) Samsun'da lokantada doğal gaz patlaması (3)

PATLAMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA Samsun'un İlkadım ilçesindeki lokantada, dün gece doğal gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen, 7 iş yeri ile park halindeki 6 aracın hasar gördüğü patlama anı, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, yoldan geçen birinin, patlamanın etkisiyle yola savrulduğu görüldü. Patlamanın meydana geldiği lokanta ile diğer iş yerlerinde hasar tespit çalışmaları bu sabah başlatıldı. Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı ve SAMGAZ ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Polisin, alanda geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü.