(Görüntülü) Samsun'da hırsızlık şüphelisi iki çocuğa tutuklama

SAMSUN'da motosiklet, sigara ve sadaka kutusu hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan iki çocuk, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde restorandan sadaka kutusu, marketten sigara çalındığı ve Atakum ilçesinde çalıntı motosiklet bulunduğu ihbarları üzerine harekete geçti. Sadaka kutusu ve sigara çaldığı iddia edilen S.Ö. (14) ile motosiklet çaldığı ileri sürülen U.B. (14), polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

