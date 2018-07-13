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(Görüntülü) Samsun'da 4 FETÖ şüphelisi adliyede

SAMSUN merkezli olarak 5 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü adliyeye sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 10 Temmuz'da FETÖ/PDY'ye...

SAMSUN merkezli olarak 5 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü adliyeye sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 10 Temmuz'da FETÖ/PDY'ye yönelik Samsun merkezli olmak üzere, Ankara, İstanbul, Manisa ve İzmir'de operasyon gerçekleştirdi. Örgüte ait kurumlar ile özel sektörde çalışan 7 kişi gözaltına alındı. Bazı şüphelilerin örgütün şifreli haberleşme uygulaması olan ByLock kullanıcısı da olduğu iddia edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 kişiden 4'ü bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.

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