(Görüntülü) SAMANLIKTA BAŞLAYAN YANGIN AHIRLARA SIÇRADI: 5 BÜYÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU
18 Temmuz 2019 Perşembe 06:07
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