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(Görüntülü) Sakarya'daki feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Aziz GÜVENER/ARİFİYE(Sakarya),() SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde; tır, halk otobüsü ve otomobilin karışması sonucu 1 kişinin öldüğü, 21 kişinin de yaralandığı feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yolcuların...

Aziz GÜVENER/ARİFİYE(Sakarya),() SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde; tır, halk otobüsü ve otomobilin karışması sonucu 1 kişinin öldüğü, 21 kişinin de yaralandığı feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yolcuların otobüsten fırladıkları anlar görülüyor. Sakarya'nın Arifiye ilçesi Arifbey Mahallesi'nde 27 Temmuz'da meydana gelen tır, halk otobüsü ve otomobilin karıştığı kazada 21 yaşındaki Zeyneş Şule Atakır ölmüş 21 kişi de yaralanmıştı. Feci kazayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Halk otobüsünün içinde bulunan kameralar, korku dolu anları kaydetti. Görüntülerde otobüsün şerit değiştiren tırla çarpıştığı anda sürücünün ani menavra yapması ve yolcuların araçta savrulmaları yer alıyor. Bu anlarda aracın ön kısmında bulunan yolcuların fırlayarak yere yığıldıkları, arka bölümdeki yolcuların kazanın şiddetiyle açılan kapıdan yola savruldukları görülüyor. Kaza kurbanı olan Şule Atakır'ın da aracın arkasında yolculuk yaparken açılan kapıdan savrulduğu kameraya yansıyor. Öte yandan bir zabıta aracının yola dikkatsizce çıkması üzerine meydana gelen kazada, kazaya karışan tırın ve kazaya sebebiyet veren resmi aracın sürücüsü tutuklanmıştı.

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