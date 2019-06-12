(Görüntülü) Sakarya'da, tarihi 2 Tevrat ele geçirildi

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen operasyonda, tarihi değeri olduğu değerlendirilen 2 Tevrat ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, takibe aldığı kişilerin Sapanca'da bir dinlenme tesisinde araçta bulundukları sırada operasyon düzenledi. T.O., K.Ç., H.G. ve S.S. gözaltına alınırken, K.Ç.'nin üzerinde bulunan tarihi eser olduğu değerlendirilen deriye İbranice yazılı 2 Tevrat ile araçta bulunan tüfeğe el konuldu. H.G. ve S.S., jandarmadaki ifadelerin ardından serbest bırakıldı. T.O. ve K.Ç.'nin ise jandarmadaki sorgusu devam ediyor. Operasyonda ele geçirilen 2 Tevrat'ın, Sakarya Müze Müdürlüğü’ne teslim edileceği belirtildi.