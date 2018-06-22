(Görüntülü) Sahipli kedi vahşice katledildi

İZMİR'in Tire ilçesinde, sahipli bir kedi, kesici ve delici aletlerle vahşice öldürülmüş halde bulundu. Dün öğle saatlerinde, öğretmen Reyhan Kalaycı'nın sahibi olduğu kedi, Maltepe Caddesi'ndeki Dinç Evleri yakınlarında ölü bulundu. Haberi alarak olay yerine gelen Kalaycı, kedisinin vücudunda kesici ve delici alet yaraları olduğunu fark etti. Şüphe üzerine Kalaycı, 15 aylık olan ve 27 gün önce sahiplendiği kedisinin leşini bir veteriner kliniğine götürdü. Veterinerdeki otopsi sonucunda da kedinin kesici ve delici aletlerle öldürüldüğü tespit edildi. Gözyaşlarına hakim olamayan Kalaycı, yetkililerden kedisini vahşice öldüren kişi veya kişilerin bulunup, hakettikleri cezanın verilmesini istedi. Yüreğinin yandığını belirten Kalaycı, "Kediyi, 27 gün önce sahiplenip, yaşatmak için uğraştım. Keneleri vardı, temizlettim. Daha yavruydu. En son evden çıkarken gördüm, yaşıyordu. Öğleden sonra öldüğü haberini aldım. Bunu yapanlar insan olamaz" dedi.