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(Görüntülü) Sahile vuran ölü yunusun bıçakla kesildiği iddiasına inceleme

BURSA'nın Gemlik ilçesinde sahile vuran ölü yunusun, bir kişi tarafından bıçakla kesildiği öne sürüldü. Yunus, ölüm nedeninin ve sonradan tahrip edilip edilmediğinin belirlenmesi için laboratuvara gönderildi. Gemlik ilçesi Kula Mahallesi'ndeki...

BURSA'nın Gemlik ilçesinde sahile vuran ölü yunusun, bir kişi tarafından bıçakla kesildiği öne sürüldü. Yunus, ölüm nedeninin ve sonradan tahrip edilip edilmediğinin belirlenmesi için laboratuvara gönderildi.

Gemlik ilçesi Kula Mahallesi'ndeki sahile, geçen salı günü akşam saatlerinde ölü yunus vurdu. Başına toplanan meraklı vatandaşlardan birinin eline aldığı bıçakla yunusun bedenini bıçakladığı öne sürüldü. O anlara ilişkin çekildiği belirtilen 9 saniyelik video, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüyü izleyenler duruma tepki gösterdi.

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilisi, olayla ilgili inceleme başlatıldığını söyleyerek şöyle konuştu:

"Aynı akşam yapılan ihbar üzerine su ürünleri uzmanı ile veteriner hekim arkadaşı sahile gönderdik. Bizim arkadaşlar gittiğinde, oradaki meraklı kalabalık yunusun etrafında toplanmış. Halk yunusu merak etmiş. İlk incelemede gözle görülebilecek bir tahribat yoktu yunusta. Gerekli tedbirler alındı. Sonra da yunusu, ölüm nedeninin belirlenmesi ve sonradan üzerinde bir tahribat yapılıp yapılmadığının belirlenmesi için İstanbul'a laboratuvar incelemesine gönderdik. Gelecek rapora göre işlem yapılacak."

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