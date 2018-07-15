(Görüntülü) Sahildeki büfeleri sökülünce jandarmaya şikayetçi oldu

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), () - MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 2 yıldır işlettiği 2 büfesinin, haberi olmadan yerinden sökülüp, kaldırıldığını öne süren Tevfik Keleş (43), jandarmaya giderek, tatil sitesinin yönetim kurulu başkanından şikayetçi oldu. Aktur Tatil Sitesi'nde, Küçük Koy sahilindeki deniz kenarında 2 yıldır 2 büfe işleten Tevfik Keleş, dün sabah büfelerinin yerinde olmadığını görünce şok yaşadı. Keleş, jandarmaya gidip, Aktur Tatil Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Altıparmak hakkında şikayette bulundu. Büfeler ile masa ve sandalyeler ise sitenin bir köşesine atılmış bulundu. Datça jandarma ekipleri, Keleş'in şikayeti üzerine inceleme başlatırken, olay yerinde zarar tespit çalışması yapıldı. Jandarma, tarafları ifade vermek üzere karakola çağırdı. Aktur Tatil Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Altıparmak, jandarmaya konu hakkında bilgi verirken, olayın site yönetimiyle ilgili değil; Aktur Turizm ve Endüstri A.Ş. ile ilgili olduğunu ileri sürdü. Aktur A.Ş. Genel Müdürü Kadir Sevimli'nin, 1 gün önce kendisini telefonla arayarak, büfelerin yerlerinden sökülüp, kaldırılacağını ve şirket görevlilerine site yönetimin de destek vermesini istediğini öne süren Altıparmak, "Ben de adam gönderdim, çocuklar da kaldırdılar. Adam gönderme nedenim, Aktur A.Ş. ile beraber çalışıyoruz. Çünkü buranın ortakları, aynı zamanda Aktur A.Ş.'nin de ortaklarıdır. Dolayısıyla biz her zaman birbirimize yardım ediyoruz" diye konuştu. Aktur Tatil Sitesi'ndeki kamp sorumlusu Ali Yılmaz ise saat 07.00 sıralarında 3'ü şirket 5'i de site görevlisi olmak üzere 8 kişinin katılımıyla malzemelerin kepçelerle yerinden kaldırıldığını anlattı. 'KULLANIM HAKKI BELGESİ ALDIM' Olayın şokunu üzerinden atamadığını belirten Tevfik Keleş de yaşananlara anlam veremediğini belirterek, şunları söyledi: "Burada 2 yıldır büfe işletiyordum. Bu yıl henüz büfeleri açmamıştım. Bulunduğum alan, Hazine'ye ait olduğu için 1,5 ay önce Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne gidip, geçmişe yönelik 2 yıllık ecri misil bedelini ödedim. İmar affı için de başvuruda bulundum. Kullanım hakkı belgesi aldım. Daha sonra büfemin bulunduğu alanı kiralamak üzere resmi müracaatlarımı yaptım. Aktur A.Ş., hiçbir yetki ve salahiyeti olmadığı halde, site yönetiminin de desteği ile 2 büfeyi ve malzemelerimi yerinden kaldırıp, buraya atmış. Malzemelerim zarar gördü. Kendilerinden şikayetçiyim. Mağduriyetimin ortadan kalkmasını bekliyorum. Yetkililerden görevlerini yapmalarını istiyorum."