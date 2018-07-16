(Görüntülü) Safranbolu'da hatalı sollama kazası: 1 ölü, 7 yaralı
KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde sürücüsü hatalı sollama yapan otomobilin karşı yönden gelen otomobille çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Karabük-Bartın yolu Kirkille mevkiinde meydana geldi....
16 Temmuz 2018 Pazartesi 15:44
KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde sürücüsü hatalı sollama yapan otomobilin karşı yönden gelen otomobille çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Karabük-Bartın yolu Kirkille mevkiinde meydana geldi. Bartın yönüne giden Hüseyin Güngör (47) yönetimindeki 06 GR 407 plakalı otomobil, dubalarla tek şeride düşürülen yolda, kamyonu geçmek için sollama yaparak gelen Orhan Çelikoğlu'nun (40) kullandığı 78 SS 771 otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan Hüseyin Güngör, Emine (43) ve Okay Güngör (24) ile diğer otomobildeki Orhan Çelikoğlu, Yunus Emre Çelikoğlu (8), Umut Çelikoğlu (10), Turan Çelikoğlu olay yerine gelen ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Otomobilde sıkıştığı yerde hayatını kaybeden Hüdayet Çelikoğlu'nun (71) cesedi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu güçlükle çıkarıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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