Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İsrail: Hamas'ın istihbarat merkezini vurduk
İsrail: Hamas'ın istihbarat merkezini vurduk
Cumhur İttifakı Yenikapı Mitingi'nden Canlı yayın
http://www.aydinses.com/aydinses-tv-video,1094.html
Çin’de silahlı saldırgan 5 kişiyi öldürdü
Silahlı saldırgan 5 kişiyi öldürdü
İznik'te sazlık alanda yangın çıktı
İznik'te sazlık alanda yangın çıktı

(Görüntülü) Rus Denizaltısı 'Veliky Novgorod' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, () - RUS Donanması'na ait 'Veliky Novgorod' adlı denizaltı, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.  Ege Denizi'nden bugün saat 14.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 'Veliky...

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, () - RUS Donanması'na ait 'Veliky Novgorod' adlı denizaltı, Çanakkale Boğazı'ndan geçti. 

Ege Denizi'nden bugün saat 14.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 'Veliky Novgorod' adlı denizaltı, saat 16.10'da Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen ve güvertesinde askerler bulunan Rus denizaltısına, 2 Türk Sahil Güvenlik Botu eşlik etti. Boğazda manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu'nu dönen Rus denizaltısı, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus Donanması'na ait 'Veliky Novgorod' adlı denizaltı, 2017 yılında Akdeniz'de görev yaparken,  Suriye'nin İdlib kentindeki El Nusra Cephesi (yeni adıyla Fetih el Şam) hedeflerini Kalibr tipi kruz füzeleriyle vurmuştu.


 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328