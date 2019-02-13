(Görüntülü) Ruhsatsız otele fuhuş operasyonu: 8 gözaltı

Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), () - İZMİT'te ruhsatsız olduğu iddia edilen bir otele yapılan fuhuş operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı. İzmit Yahya Kaptan Mahallesi'nde bulunan bir otelde fuhuş yapıldığı ihbarını alan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri, otele baskın düzenledi. Ruhsatsız olduğu belirlenen otel ve otelin içindeki SPA merkezi mühürlendi. Otel sahibi T.A. (46) ile otelin kadın çalışanları K.T. (33) ve M.Ç.'nin (34) yanı sıra fuhuş yaptıkları iddia edilen 5 kadın daha gözaltına alındı. Burada işlemleri tamamlanan 5 kadın serbest bırakılırken, otel sahibi ve iki çalışanı fuhuşa aracılık yapmak ve yer temin etmek suçlaması ile Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.