Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE'de, rögara düşen yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sabah saatlerinde, Beyciler Mahallesi'nde bayram namazı için camiye giden vatandaşlar, kapağı açık olan rögardan bir köpek yavrusu sesi geldiğini fark etti. Vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, rögara inerek düşen köpek yavrusunu çıkardı. Herhangi bir yarası bulunmayan köpek bulunduğu yere bırakıldı.
(Görüntülü) Rögara düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı
Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE'de, rögara düşen yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sabah saatlerinde, Beyciler Mahallesi'nde bayram namazı için camiye giden vatandaşlar, kapağı açık olan rögardan bir köpek yavrusu sesi...
15 Haziran 2018 Cuma 10:55
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