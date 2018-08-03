(Görüntülü) RİZE DERE YATAĞINDAKİ 7 KATLI KAÇAK BİNA SAHİBİ KONUŞTU; SEL NEDENİ BİNAM DEĞİL, HATALI KÖPRÜ! (2)
03 Ağustos 2018 Cuma 14:04
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