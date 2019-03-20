Aytekin KALENDER/RİZE, () - RİZE'de genellikle sürücüler ve yayaların dikkatsizliği sonucu meydana gelen trafik kazaları, kentin farklı noktalarına yerleştirilen Mobese kameraları tarafından görüntülendi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kentteki cadde ve kavşakların bulunduğu bölgelere yerleştirilen Mobese kameraları sayesinde meydana gelen kazalar anbean kaydediliyor. Mobese'lere yansıyan kazaların en çok Menderes Bulvarı üzerinde yaşandığı dikkat çekerken, görüntülerde bazı yayaların ise saniyelerle kazadan kurtulma anı da görülüyor.
(Görüntülü) Rize'deki kazalar Mobese kameralarında
Aytekin KALENDER/RİZE, () - RİZE'de genellikle sürücüler ve yayaların dikkatsizliği sonucu meydana gelen trafik kazaları, kentin farklı noktalarına yerleştirilen Mobese kameraları tarafından görüntülendi. İl Emniyet Müdürlüğü...
20 Mart 2019 Çarşamba 15:32
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