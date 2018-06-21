KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA Rize'de, 3 aracın karıştığı, otomobil sürücüsü Burhan Ergin'in yaşamını yitirdiği, eşi Fatma Ergin'in (55) ise ağır yaralandığı kaza, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, yolda geri gelen temizlik aracını fark eden otomobil sürücüsünün durakladığı, arkadan gelen TIR'ın da otomobile çarparak, sürüklenmesine neden olduğu görülüyor.
(Görüntülü) Rize'de zincirleme kaza: 1 ölü, 1 yaralı (2)
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA Rize'de, 3 aracın karıştığı, otomobil sürücüsü Burhan Ergin'in yaşamını yitirdiği, eşi Fatma Ergin'in (55) ise ağır yaralandığı kaza, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde,...
21 Haziran 2018 Perşembe 14:28
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