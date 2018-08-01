SEL, YAYLA EVİNİ YIKTI Rize'de etkili olan şiddetli yağış nedeniyle sel ve heyelan meydana geldi. Şiddetli yağışla birlikte saat 18.00 sıralarında Ardeşen ilçesi Dere Mezra Yaylası'nda, Muhammet Önder'e ait ev, sel nedeniyle yıkıldı. Olay sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Rize'de belirli aralıklarla süren şiddetli yağışların gece boyu devam edeceği belirtildi.
(Görüntülü) Rize'de sel ve heyelan: 3 motosikletli mahsur kaldı (6)
SEL, YAYLA EVİNİ YIKTI Rize'de etkili olan şiddetli yağış nedeniyle sel ve heyelan meydana geldi. Şiddetli yağışla birlikte saat 18.00 sıralarında Ardeşen ilçesi Dere Mezra Yaylası'nda, Muhammet Önder'e ait ev, sel nedeniyle yıkıldı....
01 Ağustos 2018 Çarşamba 21:25
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