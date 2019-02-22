TUTUKLANDI Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te yapılan iki ayrı bombalı saldırının firari sanığı olarak aranırken yakalanan 'Hakan' kod adlı Aykan Hamurcu, sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Aykan Hamurcu, burada çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(Görüntülü) Reyhanlı saldırısının firari sanıklarından Aykan Hamurcu yakalandı (2)
TUTUKLANDI Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te yapılan iki ayrı bombalı saldırının firari sanığı olarak aranırken yakalanan 'Hakan' kod adlı Aykan Hamurcu, sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Aykan Hamurcu,...
22 Şubat 2019 Cuma 18:51
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