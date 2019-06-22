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(Görüntülü) Reklamcı Ayşenur'un ölümünde, temizlik malzemesinden zehirlenme şüphesi (Haberi, görüntü dökümüyle yeniden)

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), () - SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, reklamcı Ayşenur A. (24), 2 gün önce, arkadaşları tarafından evinde ölü bulundu. Ayşenur A.'nın Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılırken, polis, evin ortasında temizlik...

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), () - SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, reklamcı Ayşenur A. (24), 2 gün önce, arkadaşları tarafından evinde ölü bulundu. Ayşenur A.'nın Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılırken, polis, evin ortasında temizlik malzemelerinin bulunduğunu ve genç kadının zehirlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde durduklarını belirtti. 

Yerel gazetenin reklam servisinde çalışan ve pazartesi günü işe gitmeyen Ayşenur A.'nın arkadaşları, meraklanıp, telefonla aradı. Mesai arkadaşları, telefonla da ulaşamadıkları Ayşenur A.'nın Karasu'daki evine gitti. Zili çalmalarına rağmen kapı açılmayınca çilingir çağıran arkadaşları, eve girdiğinde Ayşenur A.'yı yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Ayşenur A.'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polisler, olay yerinde inceleme yaparken, Ayşenur A.'nın cansız bedeni de otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis ekipleri, evin ortasında tuz ruhu ve çamaşır suyu gibi temizlik malzemelerinin bulunduğunu ve genç kadının zehirlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde durduklarını belirtti. 

 

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