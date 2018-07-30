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(Görüntülü) Reklam ajansı çalışanı iş yerinde intihar etti

ÇORUM, () - ÇORUM'da, reklam ajansı çalışanı Oğuzhan K. (25), iş yerinde başına dayadığı tüfeği ateşleyerek, yaşamına son verdi.  Olay, merkez Kale Mahallesi Şeyh Eyüp Sokak’ta meydana geldi. Reklam ajansında çalışan Oğuzhan...

ÇORUM, () - ÇORUM'da, reklam ajansı çalışanı Oğuzhan K. (25), iş yerinde başına dayadığı tüfeği ateşleyerek, yaşamına son verdi. 

Olay, merkez Kale Mahallesi Şeyh Eyüp Sokak’ta meydana geldi. Reklam ajansında çalışan Oğuzhan K., henüz bilinmeyen nedenle iş yerinde başına dayadığı tüfeği ateşledi. Silah sesini duyup, iş yerine gelenler, Oğuzhan K.'yi yerde kanlar içinde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ambulansa taşınan ağır yaralı Oğuzhan K., tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Oğuzhan K.'nin cansız bedeni, morga konulmak üzere ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Oğuzhan K.'nin 1 çocuk sahibi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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