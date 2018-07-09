Recep Akdağ: Ara kurtarma çalışmaları tamamlandı. 24 vatandaşımız hayatını kaybetti
(Görüntülü) Recep Akdağ: 24 vatandaşımız hayatını kaybetti
Recep Akdağ: Ara kurtarma çalışmaları tamamlandı. 24 vatandaşımız hayatını kaybetti
09 Temmuz 2018 Pazartesi 07:13
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